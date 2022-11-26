В Херсоне снова появился свет. Фото: objectiv.tv

https://racurs.ua/n177185-herson-snova-so-svetom-gorod-nachal-poluchat-elektroenergiu.html

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Звільнене місто Херсон у суботу, 26 листопада, знову почало отримувати електроенергію.

Першочергово енергетики подають потужності на критичну інфраструктуру міста. Далі вже електроенергія з’явиться у побутових споживачів. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

З Банкової висловили подяку Державній службі з надзвичайних ситуацій, поліції, електрикам з усієї України, а також очільникам Херсонської та Миколаївської обласних військових адміністрацій.

Тим часом у КМДА повідомили, що в Києві без світла залишаються 130 тис. мешканців. Водопостачання вже відновили у повному обсязі по всіх районах міста, але у квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені, можливий понижений тиск води в мережі.

Запуск теплопостачання в столиці наразі ще триває. Мобільний зв’язок практично доступний в усіх районах, однак у місцях без світла не виключені проблеми.

В «Укренерго» зазначили, що станом на 11.00 забезпечені близько 75% потреб енергоспоживання України. Запустили роботу ще одного атомного блоку, збільшують потужність до планового рівня й на інших. Але через дефіцит електроенергії 26 листопада всі області перебувають в режимі обмеження споживання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що станом на вечір 25 листопада без світла перебували понад 6 млн абонентів. Глава держави закликав ощадливо споживати електрику в усіх регіонах.