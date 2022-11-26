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Ракурс
Последствия обстрела Часового Яра, фото: Павел Кириленко

Российский авиаудар разрушил подъезд пятиэтажки в Часовом Яру (ФОТО)

26 ноя 2022, 18:00
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Росіяни завдали авіаудару по місту Часів Яр Донецької області.





В результаті прямим влучанням зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад. Трьох людей було поранено. Про це сьогодні, 26 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних на Донеччині. Прилетіти може будь-куди і будь-коли. Залишатися в області — небезпечно! Евакуюйтесь! — наголошує Кириленко.

Наслідки обстрілу Часового Яру, фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, рашисти сьогодні обстріляли обласний центр Дніпропетровської області. В результаті було частково зруйновано сім приватних будинків.

Источник: Ракурс


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