Последствия обстрела Часового Яра, фото: Павел Кириленко

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Росіяни завдали авіаудару по місту Часів Яр Донецької області.

В результаті прямим влучанням зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад. Трьох людей було поранено. Про це сьогодні, 26 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних на Донеччині. Прилетіти може будь-куди і будь-коли. Залишатися в області — небезпечно! Евакуюйтесь! — наголошує Кириленко.

Нагадаємо, рашисти сьогодні обстріляли обласний центр Дніпропетровської області. В результаті було частково зруйновано сім приватних будинків.