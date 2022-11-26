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Последствия обстрела Часового Яра, фото: Павел Кириленко
Российский авиаудар разрушил подъезд пятиэтажки в Часовом Яру (ФОТО)https://racurs.ua/n177197-rossiyskiy-aviaudar-razrushil-podezd-pyatietajki-v-chasovom-yaru-foto.htmlРакурс
Росіяни завдали авіаудару по місту Часів Яр Донецької області.
В результаті прямим влучанням зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад. Трьох людей було поранено. Про це сьогодні, 26 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних на Донеччині. Прилетіти може будь-куди і будь-коли. Залишатися в області — небезпечно! Евакуюйтесь! — наголошує Кириленко.
Нагадаємо, рашисти сьогодні обстріляли обласний центр Дніпропетровської області. В результаті було частково зруйновано сім приватних будинків.
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