Ракурсhttps://racurs.ua/
САУ Caesar, фото: Defense Express
ВСУ обстреливали оккупированный Змеиный из установленных на барже САУ Caesar — СМИhttps://racurs.ua/n177198-vsu-obstrelivali-okkupirovannyy-zmeinyy-iz-ustanovlennyh-na-barje-sau-caesar-smi.htmlРакурс
Захисники України обстрілювали позиції окупантів на острові Зміїний у Чорному морі з французьких самохідних артилерійських установок Caesar, встановлених на баржі.
Про це повідомляє американське видання The New York Times.
Відстань від Зміїного до узбережжя становить 50 км, тож, за даними видання, платформи з «Цезарями», радіус дії яких становить до 40 км, на 10 км відбуксировували у море.
Видання зазначає, що такі нестандартні дії «викликали здивування французів».
Через свою здатність до адаптації, зазначає The New York Times, ЗСУ відомі в НАТО як «армія Макгайвера» — це відсилання до старого телевізійного серіалу, в якому винахідливий герой досягає мети, імпровізуючи з тим, що потрапляє під руку.
Джерело: The New York Times
Читайте также
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...