САУ Caesar, фото: Defense Express

https://racurs.ua/ua/n177198-zsu-obstriluvaly-okupovanyy-zmiyinyy-zi-vstanovlenyh-na-barji-sau-caesar-zmi.html

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Захисники України обстрілювали позиції окупантів на острові Зміїний у Чорному морі з французьких самохідних артилерійських установок Caesar, встановлених на баржі.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Відстань від Зміїного до узбережжя становить 50 км, тож, за даними видання, платформи з «Цезарями», радіус дії яких становить до 40 км, на 10 км відбуксировували у море.

Видання зазначає, що такі нестандартні дії «викликали здивування французів».

Через свою здатність до адаптації, зазначає The New York Times, ЗСУ відомі в НАТО як «армія Макгайвера» — це відсилання до старого телевізійного серіалу, в якому винахідливий герой досягає мети, імпровізуючи з тим, що потрапляє під руку.

Джерело: The New York Times