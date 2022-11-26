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Ракурс
Российские захватчики проводят стрельбы в ландшафтном парке, фото: минобороны рф

Рашисты развернули полигон на территории ландшафтного парка в Крыму

26 ноя 2022, 20:42
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Рашисти проводять підготовку своїх новоприбулих мобілізованих військовослужбовців зокрема і на тимчасово окупованих територіях України.





Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 26 листопада.

Так, у населеному пункті Новопетриківка Великоновосілківського району Донецької області зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю.

А в селі Старомлинівка Донецької області у період з 22 по 23 листопада всі цивільні будинки були заселені мобілізованими загарбниками.

У тимчасово окупованому Криму в місті Джанкой окупанти облаштували полігон для проведення стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку.

Крім того, у місті Пологи, розташованому на тимчасово окупованій території Запорізької області, виявлено місце утримання полонених українських військових та цивільних громадян, яких затримано за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України.

Нагадаємо, за інформацією Міндовкілля, станом на початок листопада рашисти здійснили вже понад 2,2 тис. злочинів проти довкілля.

Источник: Ракурс


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