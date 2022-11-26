Рашисти розгорнули полігон на території ландшафтного парку у Криму

Російські загарбники проводять стрільби у ландшафтному парку, фото: міноборони рф

https://racurs.ua/ua/n177202-rashysty-rozgornuly-poligon-na-terytoriyi-landshaftnogo-parku-u-krymu.html

Ракурс

Рашисти проводять підготовку своїх новоприбулих мобілізованих військовослужбовців зокрема і на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 26 листопада.

Так, у населеному пункті Новопетриківка Великоновосілківського району Донецької області зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю.

А в селі Старомлинівка Донецької області у період з 22 по 23 листопада всі цивільні будинки були заселені мобілізованими загарбниками.

У тимчасово окупованому Криму в місті Джанкой окупанти облаштували полігон для проведення стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку.

Крім того, у місті Пологи, розташованому на тимчасово окупованій території Запорізької області, виявлено місце утримання полонених українських військових та цивільних громадян, яких затримано за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України.

Нагадаємо, за інформацією Міндовкілля, станом на початок листопада рашисти здійснили вже понад 2,2 тис. злочинів проти довкілля.