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Ракурс
Вертолеты Sea King, скриншот видео

Британия подготовила 10 экипажей ВСУ для вертолетов Sea King (ВИДЕО)

26 ноя 2022, 21:16
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Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King, котрі Сполучене Королівство планує передати ЗСУ в межах подальшої підтримки.





Про це сьогодні, 26 листопада, повідомила прес-служба Міноборони Великої Британії.

Королівський військово-морський флот провів підготовку 10 екіпажів Збройних Сил України з використання гелікоптерів Sea King, посиливши їхні пошуково-рятувальні спроможності, — вказано в повідомленні.

Міністерство також опублікувала 30-секундне відео, котре показує політ групи вертольотів Sea King. Проте, коли саме це відео зняте і чи показана на ньому участь українських екіпажів, не уточнюється.

Раніше у Міноборони Британії повідомили, що в межах нового пакету військової допомоги вперше передають ЗСУ військову авіацію — три вертольоти Sea King.

Источник: Ракурс


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