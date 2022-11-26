Британія підготувала 10 екіпажів ЗСУ для гелікоптерів Sea King (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n177203-brytaniya-pidgotuvala-10-ekipajiv-zsu-dlya-gelikopteriv-sea-king-video.htmlРакурс
Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King, котрі Сполучене Королівство планує передати ЗСУ в межах подальшої підтримки.
Про це сьогодні, 26 листопада, повідомила прес-служба Міноборони Великої Британії.
Королівський військово-морський флот провів підготовку 10 екіпажів Збройних Сил України з використання гелікоптерів Sea King, посиливши їхні пошуково-рятувальні спроможності, — вказано в повідомленні.
Міністерство також опублікувала 30-секундне відео, котре показує політ групи вертольотів Sea King. Проте, коли саме це відео зняте і чи показана на ньому участь українських екіпажів, не уточнюється.
Раніше у Міноборони Британії повідомили, що в межах нового пакету військової допомоги вперше передають ЗСУ військову авіацію — три вертольоти Sea King.
� The UK will provide the Ukrainian Armed Forces with Sea King helicopters as part of its continued support.
The @RoyalNavy has delivered Sea King training to 10 crews of the Armed Forces of Ukraine, enhancing their search and rescue capabilities.
�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/eC5p2kwh60
— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) November 26, 2022