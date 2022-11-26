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Ракурс
Гелікоптери Sea King, скріншот відео

Британія підготувала 10 екіпажів ЗСУ для гелікоптерів Sea King (ВІДЕО)

26 лис 2022, 21:16
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Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King, котрі Сполучене Королівство планує передати ЗСУ в межах подальшої підтримки.





Про це сьогодні, 26 листопада, повідомила прес-служба Міноборони Великої Британії.

Королівський військово-морський флот провів підготовку 10 екіпажів Збройних Сил України з використання гелікоптерів Sea King, посиливши їхні пошуково-рятувальні спроможності, — вказано в повідомленні.

Міністерство також опублікувала 30-секундне відео, котре показує політ групи вертольотів Sea King. Проте, коли саме це відео зняте і чи показана на ньому участь українських екіпажів, не уточнюється.

Раніше у Міноборони Британії повідомили, що в межах нового пакету військової допомоги вперше передають ЗСУ військову авіацію — три вертольоти Sea King.

Джерело: Ракурс


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