Гелікоптери Sea King, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n177203-brytaniya-pidgotuvala-10-ekipajiv-zsu-dlya-gelikopteriv-sea-king-video.html

Ракурс

Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King, котрі Сполучене Королівство планує передати ЗСУ в межах подальшої підтримки.

Про це сьогодні, 26 листопада, повідомила прес-служба Міноборони Великої Британії.

Королівський військово-морський флот провів підготовку 10 екіпажів Збройних Сил України з використання гелікоптерів Sea King, посиливши їхні пошуково-рятувальні спроможності, — вказано в повідомленні.

Міністерство також опублікувала 30-секундне відео, котре показує політ групи вертольотів Sea King. Проте, коли саме це відео зняте і чи показана на ньому участь українських екіпажів, не уточнюється.

Раніше у Міноборони Британії повідомили, що в межах нового пакету військової допомоги вперше передають ЗСУ військову авіацію — три вертольоти Sea King.