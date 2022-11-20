ЗСУ потрібні до 200 танків та до 70 РСЗВ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n176996-u-zelenskogo-ozvuchyly-neobhidnu-kilkist-zbroyi-dlya-peremogy-u-viyni.html

Ракурс

Україні потрібна додаткова зброя та техніка, щоб перемогти у війні проти російської федерації.

Збройним силам потрібно ще 150−200 танків, близько 300 одиниць бронетехніки, 100 артилерійських систем, 50−70 ракетних систем залпового вогню, а також 10−15 протиракетних систем, щоб закрити небо від ворожих ракет та літаків. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив в інтерв’ю France 24.

Українська влада закликає до збільшення поставок західної зброї, що дуже важливо взимку, — зазначив він.

Також в офісі Зеленського згадали про американські ракети ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані до 300 км. Подоляк упевнений, що ці ракети могли б наблизити кінець війни, бо знищували б великі військові склади, розташовані в глибині окупованих територій.

Радник Офісу президента наголосив, що ЗСУ не потрібно було б атакувати військові цілі всередині росії.

Нагадаємо, 20 листопада міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Париж передав Києву батареї зенітних ракетних комплексів Crotale та дві РСЗВ LRU, що є європейським варіантом РСЗВ M270A1. Також «на розгляді» перебуває запит України щодо отримання радарів.

Джерело: France 24