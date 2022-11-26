Ученые записали «пение» черной дыры V404 Лебедя, скриншот видео

https://racurs.ua/n177204-penie-chernoy-dyry-adaptirovali-dlya-chelovecheskogo-uha-uchenye-video.html

Ракурс

Учені адаптували для людського вуха «спів» чорної діри, розташованої у подвійній зоряній системі V404 Лебедя.

Відповідний відеозапис опублікований прес-службою рентгенівської обсерваторії NASA Chandra.

У V404 Лебедя чорна діра з масою у п’ять-десять разів більшою за масу Сонця витягує матерію із зірки-компаньйона, що обертається навколо неї. Ця матерія направляється в диск, який оточує чорну діру.

В результаті цей матеріал періодично генерує спалахи радіації, зокрема рентгенівської, котра розсіюється в довколишньому просторі. Її відлуння учені зафіксували за допомогою обладнання обсерваторій NASA Chandra та Neil Gehrels Swift.

Потім за допомогою технології ультразвукової обробки зафіксовані рентгенівськими телескопами кола випромінювання чорної діри перетворили на доступний для людського сприйняття звук.

На представленому відео в процесі «озвучування» випромінювання курсор рухається назовні від центру зображення колом, яке розширюється: