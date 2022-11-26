«Спів» чорної діри адаптували для людського вуха учені (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n177204-spiv-chornoyi-diry-adaptuvaly-dlya-ludskogo-vuha-ucheni-video.htmlРакурс
Учені адаптували для людського вуха «спів» чорної діри, розташованої у подвійній зоряній системі V404 Лебедя.
Відповідний відеозапис опублікований прес-службою рентгенівської обсерваторії NASA Chandra.
У V404 Лебедя чорна діра з масою у п’ять-десять разів більшою за масу Сонця витягує матерію із зірки-компаньйона, що обертається навколо неї. Ця матерія направляється в диск, який оточує чорну діру.
В результаті цей матеріал періодично генерує спалахи радіації, зокрема рентгенівської, котра розсіюється в довколишньому просторі. Її відлуння учені зафіксували за допомогою обладнання обсерваторій NASA Chandra та Neil Gehrels Swift.
Потім за допомогою технології ультразвукової обробки зафіксовані рентгенівськими телескопами кола випромінювання чорної діри перетворили на доступний для людського сприйняття звук.
На представленому відео в процесі «озвучування» випромінювання курсор рухається назовні від центру зображення колом, яке розширюється:
- коли він проходить крізь світлові відлуння, виявлені в рентгенівських променях (на відео дані телескопа Chandra зображенні у вигляді концентричних кілець синього кольору, а дані Swift — червоного), виникають звуки, схожі на цокання, і змінюється гучність, що вказує на виявлення рентгенівських променів і варіації яскравості;
- щоб відрізнити дані від двох телескопів, дані Chandra представлені високочастотними тонами, а дані Swift — більш низькими;
- окрім рентгенівських знімків, зображення містить оптичні дані з оцифрованого огляду неба, які показують фонові зірки. Кожна зірка в оптичному світлі викликає музичну ноту. Гучність і висота ноти визначаються яскравістю зірки.