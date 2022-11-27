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Ракурс
Британцы показали видео отправки в Украину ракет с лазерной наводкой Brimstone 2

Британцы показали видео отправки в Украину ракет с лазерной наводкой Brimstone 2

27 ноя 2022, 15:14
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Міністерство оборони Великої Британії показало відео відправлення літаком високоточних ракет Brimstone 2 для Збройних сил України.





Brimstone — це сімейство керованих ракет класу «повітря-земля». Після 24 лютого Велика Британія вже поставила в Україну сотні цих ракет. Їх в ЗСУ модифікували для запуску з наземних пускових установок для використання по наземних цілях.

Brimstone-1 здатна пробивати динамічну броню, при цьому вага ракети становить 50 кг. Система наведення використовує радар міліметрових хвиль і напівактивний лазер. Максимальна дальність стрільби ракети першого покоління становить 20 км.

У 2010 році ракетний комплекс Brimstone був модернізований. Нова ракета отримала покращену головку самонаведення та оновлене програмне забезпечення, в результаті чого ракета отримала збільшену дальність польоту до 60 км.

Вперше про використання українським військом британських керованих ракет стало відомо у травні цього року. Попри здатність ракет Brimstone у новій версії завдавати ураження на відстані до 60 км, реальна дальність пуску ракети з землі зменшується до 10−12 км через великі енергозатрати ракети для набирання висоти.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував відеоролик «Ми віримо у свободу», де підтримав Україну в боротьбі з російською агресією.

Источник: Ракурс


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