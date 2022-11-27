Задержанные в Швеции российские шпионы жили в Москве рядом с подозреваемым в отравлении Скрипалей

Задержанные в Швеции российские шпионы жили в Москве рядом с подозреваемым в отравлении Скрипачей - шпионы рф

https://racurs.ua/n177226-zaderjannye-v-shvecii-rossiyskie-shpiony-jili-v-moskve-ryadom-s-podozrevaemym-v-otravlenii-skripaley.html

Ракурс

У затриманого у Швеції російського подружжя, яких підозрюють у шпигунстві, є квартира в одному будинку зі співробітниками Головного розвідувального управління рф.

Про це написав у Твіттер засновник Bellingcat Еліот Хігінс.

This week, a Russian couple living in Sweden for the past 20 years were arrested, with the husband detained under suspicion of working for the Russian intelligence services. @christogrozev did some digging and made some interesting discoveries about their neighbours in Moscow. pic.twitter.com/0VRnvHKlNt — Eliot Higgins (@EliotHiggins) November 26, 2022

Чоловік та дружина були зареєстровані як власники квартири у жовтні 1999 року, розташованої за адресою вул. Зорге, 36 у Москві. Невідомо, чи проживали вони коли-небудь у цій квартирі, оскільки незабаром після цього подружжя переїхало до Швеції.

Номер квартири заарештованої у Швеції пари — 282, а далі по коридору — квартира 288, де мешкає Денис Сергєєв, третій підозрюваний в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки.

Імена затриманих — Сергій Скворцов та Олена Кулькова. Подружжя володіло низкою компаній у Швеції.