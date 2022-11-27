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Затримані у Швеції російські шпигуни мешкали в Москві поруч з підозрюваним в отруєнні Скрипалів
Затримані у Швеції російські шпигуни мешкали в Москві поруч з підозрюваним в отруєнні Скрипалівhttps://racurs.ua/ua/n177226-zatrymani-u-shveciyi-rosiyski-shpyguny-meshkaly-v-moskvi-poruch-z-pidozruvanym-v-otruienni-skrypaliv.htmlРакурс
У затриманого у Швеції російського подружжя, яких підозрюють у шпигунстві, є квартира в одному будинку зі співробітниками Головного розвідувального управління рф.
Про це написав у Твіттер засновник Bellingcat Еліот Хігінс.
This week, a Russian couple living in Sweden for the past 20 years were arrested, with the husband detained under suspicion of working for the Russian intelligence services. @christogrozev did some digging and made some interesting discoveries about their neighbours in Moscow. pic.twitter.com/0VRnvHKlNt— Eliot Higgins (@EliotHiggins) November 26, 2022
Чоловік та дружина були зареєстровані як власники квартири у жовтні 1999 року, розташованої за адресою вул. Зорге, 36 у Москві. Невідомо, чи проживали вони коли-небудь у цій квартирі, оскільки незабаром після цього подружжя переїхало до Швеції.
Номер квартири заарештованої у Швеції пари — 282, а далі по коридору — квартира 288, де мешкає Денис Сергєєв, третій підозрюваний в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки.
Імена затриманих — Сергій Скворцов та Олена Кулькова. Подружжя володіло низкою компаній у Швеції.
Минулого тижня поліція Швеції заарештувала їх за підозрою у шпигунстві.
Один із затриманих підозрюється в незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції за обтяжувальних обставин і незаконній розвідувальній діяльності проти іноземної держави за обтяжувальних обставин, — йдеться у повідомленні правоохоронців.
Підозрюваних затримали у передмісті Стокгольма. У їхньому будинку прийшли обшуки.
Як уточнює видання Aftonbladet, затримані — подружня пара, яка емігрувала з росії ще наприкінці 1990-х років. За словами журналістів, чоловік міг займатися шпигунством останні 10 років, у чому йому активно допомагала дружина. Паралельно вони займалися у Швеції бізнесом із продажу промислових технологій.
Центр «Досьє" та шведське видання Expressen стверджують, що затримані — 59-річний Сергій Скворцов та 58-річна Олена Кулькова.
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