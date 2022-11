Затримані у Швеції російські шпигуни мешкали в Москві поруч з підозрюваним в отруєнні Скрипалів

У затриманого у Швеції російського подружжя, яких підозрюють у шпигунстві, є квартира в одному будинку зі співробітниками Головного розвідувального управління рф.

Про це написав у Твіттер засновник Bellingcat Еліот Хігінс.

This week, a Russian couple living in Sweden for the past 20 years were arrested, with the husband detained under suspicion of working for the Russian intelligence services. @christogrozev did some digging and made some interesting discoveries about their neighbours in Moscow. pic.twitter.com/0VRnvHKlNt