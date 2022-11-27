Сватовское направление рф усиливает ДОТами, больницы Луганской области забиты ранеными оккупантами

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На Сватівському напрямку армія росії встановлює ДОТи — довготривалі оборонні точки з залізобетонних секцій.

Також Сватівський напрямок посилили танками Т-90М «Прорыв», повідомляє «Мілітарний».

Також російські оборонні лінії укріплюються ровами, надовбами, окопами та бліндажами.

Довготривалі оборонні точки створюється за допомогою залізобетонних секцій, які мають амбразури. Розміри амбразури дозволяють вести вогонь зі стрілецької зброї. Амбразуру обладнали «сходинками», які мають перехоплювати уламки та кулі.

Оборонні лінії посилюють квадратно-пірамідальними укріпленнями із залізобетону. Ці бетонні піраміди росіян ​​відносяться до протитанкових, їх називають надовбами.

Завдання протитанкових загорож — затримати танки на певному місці, де їх може знищити артилерія. Щоб ефективно зупиняти танки, надовби повинні розташовуватися в кілька рядів у шаховому порядку та бути вкопаними. Російські надовби не вкопуються, встановлюються лініями та можуть бути здвинуті бронетехнікою.

Тим часом Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 27 листопада повідомив, що лікарні на Луганщині забиті пораненими окупантами.

Окупанти продовжують зазнавати втрат. Місцеві лікарні Щастинського району Луганської області перевантажені через велику кількість поранених загарбників. Противник змушений проводити медичну евакуацію поранених військовослужбовців до Луганська, — йдеться у повідомленні.

Крім того, підтверджено ураження ворожого об'єкту в районі населеного пункту Сватове 25 листопада цього року. Там перебувало близько 70 військовослужбовців противника. Кількість поранених та загиблих окупантів уточнюється.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії упродовж доби вразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Ворог завдав чотири ракетні удари по цивільних об'єктах населених пунктів Розумівка Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині. Також було 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На Криворізькому, Херсонському, Запорізькому та Куп’янському напрямках ворог обороняється. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках противник намагається масовано наступати.