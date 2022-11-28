Корабль рф с ракетами «Калибр» в Черном море. Фото:slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n177246-raketonosec-rf-s-kalibrami-vpervye-za-neskolko-dney-poyavilsya-v-chernom-more.html

Ракурс

Російський ракетоносець вперше за останні кілька днів з’явився у Чорному морі.

Країна-агресор вивела на бойове чергування корабель, який може нести вісім ракет типу «Калібр». Це говорить про те, що рф може знову завдати ракетного удару по території України, можливо навіть найближчого тижня. Про це керівник прес-центру Сил оборони «Півдня» Наталія Гуменюк заявила в ефірі національного телемарафону.

Це свідчить про те, що підготовка йшла, і в пунктах базування також є ракетоносії, які споряджені і можуть бути підключені до служби протягом декількох годин, — зазначила вона.

За словами Гуменюк, зараз у Чорному морі бушує шторм, але ракетоносії можуть зробити пуск і за такої погоди. Тому не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія попередив українців про загрозу нових російських обстрілів та блекауту наступного тижня. Він закликав громадян запасатись продуктами.