У «Слузі народу» закликали українців запасатись продуктами

Давид Арахамія, фото: sarakhan_vadym

https://racurs.ua/ua/n177205-u-sluzi-narodu-zaklykaly-ukrayinciv-zapasatys-produktamy.html

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Давид Арахамія, очільник парламентської фракції «Слуга народу», попередив українців про загрозу нових російських обстрілів та блекауту наступного тижня.

Про це він заявив 26 листопада в ефірі телемарафону, повідомляє видання «Українська правда».

Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути, — наголосив він.

Також про загрозу нових обстрілів української енергосистеми рашистами 26 листопада заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Звертаюсь до всіх, будь ласка, зробіть собі запас води, зарядіть павербанки, подумайте щодо зв’язку, обговоріть з рідними, що робити, якщо його не буде, — наголосив Кім у відеозверненні, опублікованому на його Фейсбук-сторінці.

Джерело: «Українська правда»