рф навесні готується втратити 100 тис. мобілізованих. Фото: detector.media

https://racurs.ua/ua/n177179-moskva-navesni-gotuietsya-vtratyty-100-tys-mobilizovanyh-zmi.html

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Країна-агресор російська федерація навесні готується втратити близько 100 тис. мобілізованих.

Взимку москва планує стабілізувати фронт в Україні, а навесні відновити активні бойові дії. Військове командування очікує, що безповоротні втрати мобілізованих складуть близько 100 тис. осіб. Про це повідомило російське видання «Важные истории» з посиланням на два джерела, одне з яких наближене до федеральної служби безпеки, а друге — до російського генштабу.

До весни наступного року втрати вбитими і пораненими можуть становити близько 100 тис. Але це нікого не лякає: їх замінять строковиками, — зазначило джерело в спецслужбі.

Близький до генштабу зс рф співрозмовник підтвердив, що до весни 2023 року міноборони країни-агресора планує підготувати 120 тис. строковиків, яких можна буде відправити в Україну, щоб заповнити втрати серед мобілізованих.

Зазначається, що саме тому російський диктатор володимир путін не скасовує указ про часткову мобілізацію.

Нагадаємо, американський інститут вивчення війни повідомляв, що попри заяви російських чиновників, паралельно з осіннім призовом в рф, триває «часткова» мобілізація. Незабаром, імовірно, упродовж місяця офіційно буде оголошена нова хвиля мобілізації.

Джерело: «Важные истории»