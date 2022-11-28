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Бронеавтомобиль SHIELD спас семерых бойцов ВСУ в Донецкой области
Бронеавтомобиль SHIELD спас семерых бойцов ВСУ в Донецкой области (ФОТО)https://racurs.ua/n177264-broneavtomobil-shield-spas-semeryh-boycov-vsu-v-doneckoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Волонтер Юрій Бірюков опублікував моторошні кадри з Донеччини. На них посічений кулями та осколками бронеавтомобіль SHIELD (Шилд).
Його змогли евакуювати не одразу, написав Бірюков. Але завдяки цій бронемашині семеро членів екіпажу лишилися живі, бо змогли прорватися крізь «Град».
Це сталося кілька днів тому. І це вже другий броньовик, який вивіз своїх пасажирів із пекла і зберіг їхні життя. Я хочу, щоб ви теж вдивилися в ці фото. Ми обов’язково переможемо. Тому що кожен з нас добре знає, що робить. Воїни — на фронті, а ми — для фронту, — написав волонтер у своїх соцмережах.
Бронеавтомобілі SHIELD APC виробництва компанії Mobile Land Systems (ОАЕ-Італія) — це спеціальна версія патрульного броньованого автомобіля з рівнем захисту STANAG Level 1 або 2 в залежності від виконання.
Під капотом у цієї бронемашини 6,7-літровий турбодизель Cummins потужністю 360 к.с. та 1100 Нм моменту. Вага — 10,5 т, а повна споряджена маса бронеавтомобіля може сягати 13 тонн.
На відміну від багатьох аналогів, SHIELD APC не використовує жодного комерційного шасі, утім, як стверджують виробники, — шасі Shield APC на 100% розроблено, виготовлено та належить компанії MLS Mobile Land Systems.
На борт MLS SHIELD може взяти 10 осіб особового складу, враховуючи водія.
Дах цієї броньованої машини пристосований так, що можна розмістити поворотну турель. Подвійні аварійні люки на даху можна використовувати для забезпечення верхньої кришки для стрільців.
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