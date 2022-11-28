Бронеавтомобиль SHIELD спас семерых бойцов ВСУ в Донецкой области

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Ракурс

Волонтер Юрій Бірюков опублікував моторошні кадри з Донеччини. На них посічений кулями та осколками бронеавтомобіль SHIELD (Шилд).

Його змогли евакуювати не одразу, написав Бірюков. Але завдяки цій бронемашині семеро членів екіпажу лишилися живі, бо змогли прорватися крізь «Град».

Це сталося кілька днів тому. І це вже другий броньовик, який вивіз своїх пасажирів із пекла і зберіг їхні життя. Я хочу, щоб ви теж вдивилися в ці фото. Ми обов’язково переможемо. Тому що кожен з нас добре знає, що робить. Воїни — на фронті, а ми — для фронту, — написав волонтер у своїх соцмережах.