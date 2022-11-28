Подоляк и Медведев поспорили в Twitter, кто из них будет сидеть в СИЗО Ялты

https://racurs.ua/n177266-podolyak-i-medvedev-posporili-v-twitter-kto-iz-nih-budet-sidet-v-sizo-yalty.html

Ракурс

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк та екс-президент росії дмитро медведєв посперечалися у соцмережах, хто з них сидітиме незабаром у слідчому ізоляторі Криму.

Все почалося з того, що 28 листопада Михайло Подоляк озвучив в ефірі телеканалу Freedom намір через шість місяців поїхати до звільненої Ялти та вийти у прямий ефір із міської набережної.

На цю заяву відразу відреагував колишній президент рф дмитро медведєв.

Українські курці продовжують мріяти прямими включеннями з Ялти та інших місць. Можна організувати таке. Прямо із СІЗО у Криму. Хоча найбільш просунутим вдасться організувати сеанс зв’язку з «Лефортово» (тюрма на Московії — «Ракурс»), — написав він у Twitter.

Радник голови Офісу Зеленського не довго чекав і ввечері 28 листопада відповів на випад Медведєва:

Слідчий ізолятор міста Ялта — чудове місце для утримання російських військових злочинців перед спеціальним трибуналом. Що почалося у Криму, має там і закінчитися. Немає іншого шляху змусити клептоманів поважати міжнародне право як суд у місці, де було засновано сучасну ООН, — відповів Подоляк кремлівському алкоголіку у Twitter.

Слідчий ізолятор міста Ялта — чудове місце для утримання російських воєнних злочинців перед спеціальним трибуналом. Що почалося в Криму, має там і закінчитися. Немає іншого шляху змусити клептоманів поважати міжнародне право, як суд у місці, де була заснована сучасна ООН. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 28, 2022

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російські військові готуються до активної оборони Кримського півострова.