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Ракурс
Подоляк і Медведєв посперечалися у Twitter, хто з них сидітиме у СІЗО Ялти

Подоляк і Медведєв посперечалися у Twitter, хто з них сидітиме у СІЗО Ялти

28 лис 2022, 22:26
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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк та екс-президент росії дмитро медведєв посперечалися у соцмережах, хто з них сидітиме незабаром у слідчому ізоляторі Криму.





Все почалося з того, що 28 листопада Михайло Подоляк озвучив в ефірі телеканалу Freedom намір через шість місяців поїхати до звільненої Ялти та вийти у прямий ефір із міської набережної.

На цю заяву відразу відреагував колишній президент рф дмитро медведєв.

Українські курці продовжують мріяти прямими включеннями з Ялти та інших місць. Можна організувати таке. Прямо із СІЗО у Криму. Хоча найбільш просунутим вдасться організувати сеанс зв’язку з «Лефортово» (тюрма на Московії — «Ракурс»), — написав він у Twitter.

Радник голови Офісу Зеленського не довго чекав і ввечері 28 листопада відповів на випад Медведєва:

Слідчий ізолятор міста Ялта — чудове місце для утримання російських військових злочинців перед спеціальним трибуналом. Що почалося у Криму, має там і закінчитися. Немає іншого шляху змусити клептоманів поважати міжнародне право як суд у місці, де було засновано сучасну ООН, — відповів Подоляк кремлівському алкоголіку у Twitter.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російські військові готуються до активної оборони Кримського півострова.

Джерело: Ракурс


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