ЕС дискутирует о потолке цены на нефть из россии - Польша добивается минимального уровня

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Ракурс

Європейський Союз все ще не узгодив граничну ціну на російську нафту, дискусії тривають.

Про це 28 листопада повідомив у Твіттер кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Про те, що спільноті не вдалося домовитися щодо «стелі» цін на російську нафту, яка має набути чинності з 5 грудня, написала й агенція Reuters.

Останнє число — 62 дол. за барель. Переговори продовжаться на цьому тижні. Причиною незгоди є нібито позиція Польщі — Варшава вважає, що пропонований ЄС рівень максимальної ціни є надто завищеним.

Угоди немає. Юридичні тексти вже погоджені, але Польща поки що не може погодитися з ціною, — заявив один із дипломатів на умовах анонімності.

Тим часом у Києві глави МЗС семи країн Європи заявили, що рф слід відрізати від доходів.

Аби унеможливити фінансування війни росії проти України, необхідно припинити основні доходи Москви від експорту, ідеться у спільній заяві глав МЗС України та семи країн Північної Європи та Балтії.

Міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та України заявили про необхідність позбавити рф основних доходів від експорту, щоб вона втратила можливість фінансувати війну проти України.

Ми погоджуємося з необхідністю продовжувати накладати економічні витрати на росію та інші країни, фізичних чи юридичних осіб, які підтримують агресивну війну Москви. Ми знову наголошуємо на необхідності посилення санкцій проти росії та забезпечення жорсткості та ефективності цих заходів. Основні доходи рф від експорту повинні бути припинені, щоб унеможливити фінансування її війни проти України, — ідеться у заяві.

Тим часом флагманська російська нафта здешевшала нижче «стелі», яку обговорює ЄС. Bloomberg написало, що минулого тижня дипломати ЄС обговорювали встановлення цінової «стелі» для нафти з росії в проміжку від 65 до 70 дол., однак у п’ятницю барель нафти марки Urals здешевшав до 51,96 дол.

Чим нижча спотова ціна на російську нафту, тим більший тиск потреби встановити ще меншу граничну ціну в Європі, пояснює видання.