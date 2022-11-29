480 россиян, два самолета и пять ББМ уничтожили ВСУ за сутки — Генштаб

https://racurs.ua/n177271-480-rossiyan-dva-samoleta-i-pyat-bbm-unichtojili-vsu-za-sutki-genshtab.html

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Збройні сили України знищили ще 480 окупантів. Загалом за 279 днів вторгнення армія воєнних злочинців росії недорахувалася 88 тис. 380 військовослужбовців. Окрім цього, Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 29 листопада підтвердив, що у місті Сватове на Луганщині вдалося ліквідувати підрозділів російських військ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 листопада орієнтовно склали:

особового складу — близько 88 тис. 380 (+480 солдатів за добу);

танків — 2 тис. 911 (+3 од.),

бойових броньованих машин — 5 тис. 866 (+5 од.),

артилерійських систем — 1 тис. 901 (+2 од.),

літаків — 280 (+2 од. — Су-25 та Су-24),

автомобільної техніки та автоцистерн — 4423 (+7 од.).

Захисники України вдарили по російських окупантах у Сватовому, відбили низку атак на Донбасі та збили два літаки. Очікується перекидання окремих підрозділів ворога з території білорусі, після того як вони пройдуть підготовку. Загалом за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокамʼянське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області.