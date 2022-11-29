Как уничтожают россиян у Бахмута, показали ВСУ

https://racurs.ua/n177275-kak-unichtojaut-rossiyan-u-bahmuta-pokazali-vsu-video.html

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Мінометна батарея батальйону «Свобода» біля Бахмута спільно з аеророзвідкою Збройних сил України знищила боєкомплект росіян разом з окупантами. Про це 29 листопада повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Нагадаємо, нещодавні заяви російських окупантів про просування в районі Бахмута не свідчать про неминуче оточення міста. Як вказують аналітики американського «Інституту вивчення війни» (ISW), геолокаційні знімки свідчать про ймовірне захоплення ворогом села Озаріанівка, яке розташоване за 15 км на південний захід від Бахмута. Водночас, в ISW зауважили, що російські джерела в рамках тривалої пропагандистської інформоперації поширюють неправдиві заяви про просування навколо Бахмута.