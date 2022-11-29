Россияне убили пастора и его 19-летнего сына в Херсонской области — мэр Ровно

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У Херсонській області під час окупації воєнні злочинці росії закатували пастора та його 19-річного сина. Про це повідомив мер Рівного Олександр Третяк.

Рашисти не вміють воювати на фронті, тому вбивають та катують мирне населення… Вони тортурами знущаються над тими, хто підтримує усе українське… — вказав чиновник.

З його слів, похорон загиблих Анатолія і Олександра Прокопчуків відбудеться сьогодні.

Анатолія з 19-річним сином викрали та вбили у лісі. Їх тіла були понівечені до невпізнаваності… Батько та син були вбиті та закатовані в лісі під Новою Каховкою на Херсонщині, — вказав Третяк.

Він розповів, що пастор разом з дружиною виховували сімох дітей — доньку і шістьох синів.