Уничтожение позиций рф в Донецкой области показали ВСУ (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n177282-unichtojenie-poziciy-rf-v-doneckoy-oblasti-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Процес виявлення та ліквідації позицій російських солдатів на Бахмутському напрямку показали Збройні сили України.

Відео оприлюднив 29 листопада Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».

Нагадаємо, нещодавні заяви російських окупантів про просування в районі Бахмута не свідчать про неминуче оточення міста. Як вказують аналітики американського «Інституту вивчення війни» (ISW), геолокаційні знімки свідчать про ймовірне захоплення ворогом села Озаріанівка, яке розташоване за 15 км на південний захід від Бахмута. Водночас, в ISW зауважили, що російські джерела в рамках тривалої пропагандистської інформоперації поширюють неправдиві заяви про просування навколо Бахмута.