Украинского писателя Вакуленко оккупанты расстреляли из пистолета Макарова (ФОТО)https://racurs.ua/n177293-ukrainskogo-pisatelya-vakulenko-okkupanty-rasstrelyali-iz-pistoleta-makarova-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вбили з пістолета Макарова українського письменника з Харківщини Володимира Вакуленка під час окупації Харківщини.
З тіла загиблого експерти вилучили дві кулі. Про це на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні, 29 листопада, повідомив очільник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Тіло Вакуленка виявили на Ізюмському масовому кладовищі.
Наразі завершена перевірка ДНК-профілю та підтверджено — загиблий № 319 на Ізюмському кладовищі — це Володимир Вакуленко, — зазначив Болвінов.
За словами правоохоронця, батько Вакуленка звернувся до поліції у жовтні — він був упевнений, що один із загиблих, похованих на Ізюмському кладовищі, — це його син.
Чоловік розповів, що до їхнього дому 23 березня приїхали п’ять осіб, ймовірно, бойовики терористичної організації ЛНР, та провели обшук.
Окупанти забрали письменника та його сина — провели жорстокий допит з побиттям та відпустили.
Наступного дня, до їх дому приїхало двоє невстановлених осіб в автомобілі з позначкою «Z» та силоміць вивезли Володимира Вакуленка. З цього часу живим його ніхто не бачив, — зазначає Болвінов.
За словами Болвінова, свідки, які ховали українців на Ізюмському масовому кладовищі, розповіли, що 12 травня до них звернулися військовослужбовці рф з вказівкою поховати тіло чоловіка, яке перебувало неподалік від села Капітолівка Ізюмського району.
Свідки помітили кульові отвори в тілі та простріляні документи українського письменника. Тіло знаходилось на вулиці більше місяця, — зазначає Болвінов.
Він також опублікував відповідне фото, зроблене місцевим жителем 12 травня.
Слідчі розшукують свідків злочинів росіян — обов’язково звертайтесь до поліції, якщо у вас є будь-яка інформація щодо злочинців, — наголошує Болвінов.