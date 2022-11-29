Россияне во время оккупации Харьковщини расстреляли писателя Владимира Вакуленко, фото: Нацполиция

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Російські загарбники вбили з пістолета Макарова українського письменника з Харківщини Володимира Вакуленка під час окупації Харківщини.

З тіла загиблого експерти вилучили дві кулі. Про це на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні, 29 листопада, повідомив очільник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Тіло Вакуленка виявили на Ізюмському масовому кладовищі.

Наразі завершена перевірка ДНК-профілю та підтверджено — загиблий № 319 на Ізюмському кладовищі — це Володимир Вакуленко, — зазначив Болвінов.

За словами правоохоронця, батько Вакуленка звернувся до поліції у жовтні — він був упевнений, що один із загиблих, похованих на Ізюмському кладовищі, — це його син.

Чоловік розповів, що до їхнього дому 23 березня приїхали п’ять осіб, ймовірно, бойовики терористичної організації ЛНР, та провели обшук.

Окупанти забрали письменника та його сина — провели жорстокий допит з побиттям та відпустили.

Наступного дня, до їх дому приїхало двоє невстановлених осіб в автомобілі з позначкою «Z» та силоміць вивезли Володимира Вакуленка. З цього часу живим його ніхто не бачив, — зазначає Болвінов.

За словами Болвінова, свідки, які ховали українців на Ізюмському масовому кладовищі, розповіли, що 12 травня до них звернулися військовослужбовці рф з вказівкою поховати тіло чоловіка, яке перебувало неподалік від села Капітолівка Ізюмського району.

Свідки помітили кульові отвори в тілі та простріляні документи українського письменника. Тіло знаходилось на вулиці більше місяця, — зазначає Болвінов.

Він також опублікував відповідне фото, зроблене місцевим жителем 12 травня.