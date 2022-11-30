СБУ пришла с контрразведывательными мероприятиями в Мукачевскую епархию УПЦ МП (ФОТО)https://racurs.ua/n177308-sbu-prishla-s-kontrrazvedyvatelnymi-meropriyatiyami-v-mukachevskuu-eparhiu-upc-mp-foto.htmlРакурс
СБУ спільно з Управлінням патрульної поліції та Ужгородським зональним відділом Військової служби правопорядку проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ МП у Закарпатській області.
Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляє прес-центр спецслужби.
Враховуючи збройну агресію рф, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, — наголошують у спецслужбі.
Зазначається, що правоохоронці, за безпосередньої участі представників церкви, здійснюють:
- огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів;
- перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
В СБУ наголошують, що всі дії відбуваються в межах чинного законодавства та здійснюються для:
- перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку «русского мира»;
- недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;
- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України, — зазначають у спецслужбі.
Нагадаємо, раніше СБУ здійснювала контррозвідувальні заходи на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ МП.