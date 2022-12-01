В Олешках на левом берегу Херсонщины стало меньше военных и военной техники россии

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В Олешках стало менше російських військ та їхньої техніки, заявляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Спостерігається зменшення кількості російських військових і військової техніки в населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та розосереджено у лісосмугах уздовж ділянки автошляху Олешки — Гола Пристань. Основа частина військ — це мобілізовані особи, — йдеться в повідомленні.

Там додають, що на Херсонському напрямку російські війська обороняють раніше зайняті рубежі, з артилерії та танків обстрілюють райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро в Херсонській області. Від обстрілів, зокрема, потерпають передмістя та сам Херсон. Уранці 1 грудня в ньому знову зникло світло, хоча напередодні влада повідомила, що приблизно 70% споживачів отримали напругу.

В Генштабі уранці 1 грудня розповіли, що противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Камʼянка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.

Щоб не допустити прорив на Сватівському та Лиманському напрямках, окупанти обладнують лінію оборони.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили сім районів зосередження особового складу та ОВТ, склад пально-мастильних матеріалів, а також пʼять інших важливих об'єктів противника.