Британская разведка считает, что россия опоздала с ударами по энергетике Украины

https://racurs.ua/n177342-rossiya-opozdala-s-udarami-po-energetike-ukrainy-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

З жовтня 2022 року росія неодноразово атакувала енергомережу України, передусім крилатими ракетами.

Ймовірно, це перший приклад спроби Кремля реалізувати концепцію стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей (SODCIT), ключового компонента військової доктрини, яку вона прийняла в останні роки.

У звіті британського Міноборони 1 грудня розповідається, що SODCIT використовує ракети великої дальності для удару по критичній національній інфраструктурі ворожої держави, а не по її військовим силам, щоб деморалізувати населення та зрештою змусити лідерів держави капітулювати.

Удари росії продовжують спричиняти дефіцит електроенергії, що призводить до невибіркових, масових гуманітарних страждань по всій Україні, — пишуть аналітики британського Міноборони.

Однак його ефективність як стратегії, ймовірно, притупилася, оскільки росія вже витратила велику частину своїх придатних ракет проти тактичних цілей.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 01 December 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/xZbaD06yRU



�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/xE1OlJT6gW — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) December 1, 2022

Крім того, враховуючи, що Україна успішно мобілізувала свої ресурси упродовж дев’яти місяців, матеріальний і психологічний ефект від SODCIT є ймовірно меншим, ніж якби він був розгорнутий на початковому етапі війни.