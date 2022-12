З жовтня 2022 року росія неодноразово атакувала енергомережу України, передусім крилатими ракетами.

Ймовірно, це перший приклад спроби Кремля реалізувати концепцію стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей (SODCIT), ключового компонента військової доктрини, яку вона прийняла в останні роки.

росія передбачала, що SODCIT використовує ракети великої дальності для удару по критичній національній інфраструктурі ворожої держави, а не по її військовим силам, щоб деморалізувати населення та зрештою змусити лідерів держави капітулювати, йдеться у звіті розвідки Великої Британії 1 грудня.

Однак його ефективність як стратегії, ймовірно, притупилася, оскільки росія вже витратила велику частину своїх придатних ракет проти тактичних цілей.

