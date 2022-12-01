С 1 декабря жилищные субсидии будет курировать Пенсионный фонд - что изменится

https://racurs.ua/n177346-s-1-dekabrya-jilischnye-subsidii-budet-kurirovat-pensionnyy-fond-chto-izmenitsya.html

Ракурс

З 1 грудня житлові субсидії остаточно куруватиме Пенсійний фонд України.

Він почав приймати заявки на призначення субсидій з 1 жовтня, проте у листопаді Фонд соцстраху ще призначав виплати. А з 1 грудня Пенсійний фонд вже почне призначати та виплачувати субсидії.

У Мінсоцполітики повідомили, що використання ІТ-систем пенсійного фонду України дозволить приймати документи на отримання житлових субсидій і пільг у будь-якій точці України. Так само можливості для виплат у пенсійного фонду є значно ширшими.

Для отримувачів субсидій мало що зміниться, адже виплатні реєстри від однієї структури до іншої передаватимуть поетапно.

Українці, які отримували субсидії минулого опалювального сезону, повинні лише оновити інформацію про себе, якщо вона змінилася.

Якщо нічого не змінилося з 2021 року, виплати перепризначать автоматично.

Документи, особові справи від органів соцзахисту до пенсійного фонду також передадуть без участі отримувачів субсидій та пільг.

Для того, щоб і надалі отримувати субсидії, не треба відкривати жодних нових рахунків у банках — виплати, як і раніше, можна одержати на свій банківський рахунок або через «Укрпошту».

Якщо витрати домогосподарства на комунальні послуги перевищують 15% сукупного доходу, заяву на отримання субсидії можна подати у такі способи:

центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

місцеві управління соцзахисту;

органи пенсійного фонду;

через додаток «Дія»;

через електронний кабінет Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що Верховна Рада запровадила мораторій на підвищення цін на газ, тепло та гарячу воду на час воєнного стану, тому тарифи на житлово-комунальні послуги заморожені і залишаються на рівні лютого 2022 року.

Станом на початок листопада житлові субсидії отримували 2,4 млн українських домогосподарств.