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ВСУ за месяц освободили тысячи квадратных км. Фото: Генштаб

ВСУ за месяц освободили тысячи квадратных километров Украины (КАРТА)

1 дек 2022, 18:47
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Збройні сили України звільнили від російських загарбників 3 тис. 850 кв. км територій за листопад 2022 року.





Так окупаційні війська були вибиті з правого берега Херсонської області. Зараз країна-агресор російська федерація контролює близько 16,66% території України. Про це 1 грудня повідомляє проект War Mapper у Twitter.

Зазначається, що це на 0,64% менше загальної захопленої площі України у порівнянні з кінцем жовтня цього року.

ЗСУ за місяць звільнили тисячі квадратних км. Карта: War Mapper

ЗСУ за місяць звільнили тисячі квадратних км. Карта: War Mapper

Нагадаємо, 22 листопада президент України Володимир Зеленський заявляв, що під російською окупацією в Україні перебувають ще близько 2 тис. населених пунктів. Мінімум десятки з них зруйновані ударами армії рф повністю, як міста Маріуполь чи Волноваха.

Источник: Ракурс


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