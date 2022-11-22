Володимир Зеленський озвучив кількість міст і сіл, які ЗСУ ще мають звільнити. Фото:

https://racurs.ua/ua/n177081-zelenskyy-ozvuchyv-kilkist-mist-i-sil-yaki-neobhidno-deokupuvaty.html

Ракурс

Під російською окупацією в Україні перебувають ще близько 2 тис. населених пунктів.

Мінімум десятки з них зруйновані ударами армії рф повністю, як міста Маріуполь чи Волноваха. Країна-агресор не лише прагне привласнити українську землю, але й зіткнути «двох протилежних ставлень до людей і до життя». Таку заяву 22 листопада зробив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед учасниками 104-го Конгресу мерів і голів муніципалітетів Франції.

Глава держави відзначив, що існують тисячі прикладів того, як російські військові розстрілювали житлові будинки чи автівки на дорогах. Є докази того, як окупанти мінували та знищували енергетичну, медичну, освітню та іншу інфраструктури в Україні.

Зеленський наголосив, що ворог робить це свідомо.

Вони прагнуть, щоб українці просто не змогли жити на цій землі. Зараз, перед зимою, ми зіткнулися з однією з найбільших загроз за час повномасштабної війни — російський ракетний терор зруйнував майже половину нашої енергетичної інфраструктури. І ми знаємо, що кремль поставив завдання й далі бити по енергооб'єктах, — розповів він.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що станом на 22 листопада з початку повномасштабного російського вторгнення підрозділи ЗСУ деокупували вже 1 тис. 886 населених пунктів в Україні.