ВСУ освободили почти 1 тыс. 900 населенных пунктов. Фото:

https://racurs.ua/n177075-vsu-vybili-okkupantov-iz-pochti-1-tys-900-naselennyh-punktov-bankovaya.html

Ракурс

Звільнення українських територій від російських окупантів триває.

Станом на 22 листопада з початку повномасштабного російського вторгнення підрозділи Сил оборони деокупували вже 1 тис. 886 населених пунктів. Про це заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко написав у Telegram.

За його інформацією, медичні установи вже відновили свою роботу у 965 населених пунктах. Газопостачання повернули до 1 тис. 303 міст та сіл, а електроенергія з’явилася вже у 1 тис. 340 населених пунктах. Водопостачання відновили у 1 тис. 432 містах та селах, а мобільний зв’язок знову запрацював у 1 тис. 190 населених пунктах.

Нагадаємо, 14 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив голові Об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі, що головна мета Сил оборони — звільнити всю українську землю від російської окупації й військові не підуть на жодні умови.