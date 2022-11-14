Залужний сказав Міллі, що ЗСУ хочуть звільнити всю Україну і військові не підуть на жодні умови

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розмовляв 14 листопада телефоном з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Залужний наголосив, що головна мета — звільнити всю українську землю від російської окупації, а військові не підуть на жодні умови.

Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна — росія має залишити всі захоплені території, — наголосив Залужний.

Залужний подякував за все, що американський народ та особисто генерал Міллі роблять для України, і за високу оцінку дій Збройних сил України.

Історія питання

Позиція голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, який останніми тижнями рішуче виступав за пошук дипломатичного виходу з війни в Україні, не знаходить широкої підтримки з боку команди з національної безпеки президента Джо Байдена, повідомив телеканал CNN із посиланням на двох представників адміністрації президента США.

Зокрема, бачення Міллі не розділяють державний секретар США Ентоні Блінкен і радником президента США із нацбезпеки Джейк Салліван. Вони не вважають, що час для переговорів України з росією настав.

9 листопада, виступаючи в Економічному клубі Нью-Йорка, Міллі високо оцінив дії Збройних сил України, яким вдалося зупинити агресію росіян, але зауважив, що повна воєнна перемога над рф недосяжна. У ситуації, «коли є можливість вести переговори, коли можна досягти миру, скористайтесь» моментом, порадив Міллі. Ця заява прозвучала напередодні звільнення Херсона, але ще до того, як ЗСУ сили почали активно просуватися на Херсонщині.

Рішення — за українцями. Нічого про Україну — без України, — своєю чергою підкреслив Байден на прес-конференції 9 листопада, коли його запитали про можливість переговорів.

За даними CNN, Держдепартамент США займає позицію, яка кардинально відрізняється від поглядів Міллі. Фактично склалася унікальна ситуація, коли військове начальство у США активніше наполягає на дипломатії, ніж самі американські дипломати, зауважує канал.

Прес-секретар американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс 10 листопада не уточнив, чи згоден Держдепартамент із позицією Міллі. Натомість він ще раз наголосив, що США підтримують президента України Володимира Зеленського.

Українці чітко дали зрозуміти, що ця війна остаточно закінчиться за столом переговорів. Росіяни час від часу висловлювали аналогічну думку, — значив Прайс.

Джейк Салліван 4 листопада відвідав Київ з неоголошеним візитом. Він зустрівся з Володимиром Зеленським, головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони України Олексієм Резніковим, запевнивши їх у непохитній підтримці Києва Вашингтоном.

Сполучені Штати будуть з Україною стільки, скільки буде потрібно в цій боротьбі, — наголосив він під час візиту.

А 12 листопада Салліван запевнив, що США й надалі докладатимуть зусиль задля того, щоб Україна мала озброєння, необхідне для збройного протистояння з рф.