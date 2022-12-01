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ЗСУ за місяць звільнили тисячі квадратних км. Фото: Генштаб
ЗСУ за місяць звільнили тисячі квадратних кілометрів України (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n177366-zsu-za-misyac-zvilnyly-tysyachi-kvadratnyh-kilometriv-ukrayiny-karta.htmlРакурс
Збройні сили України звільнили від російських загарбників 3 тис. 850 кв. км територій за листопад 2022 року.
Так окупаційні війська були вибиті з правого берега Херсонської області. Зараз країна-агресор російська федерація контролює близько 16,66% території України. Про це 1 грудня повідомляє проект War Mapper у Twitter.
Зазначається, що це на 0,64% менше загальної захопленої площі України у порівнянні з кінцем жовтня цього року.
Нагадаємо, 22 листопада президент України Володимир Зеленський заявляв, що під російською окупацією в Україні перебувають ще близько 2 тис. населених пунктів. Мінімум десятки з них зруйновані ударами армії рф повністю, як міста Маріуполь чи Волноваха.
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