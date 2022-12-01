ВСУ уничтожили взвод пехоты врага. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n177367-artilleristy-i-minometchiki-vsu-unichtojili-vzvod-pehoty-vraga-video-likvidacii.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують зазнавати втрат й безславно гинуть на українській землі.

У мережі з’явилося відео ефектної ліквідації групи ворогів. Професійно спрацювали артилеристи 44-ї артилерійської бригади та мінометники 3-ї штурмової бригади й бійці аеророзвідки 93-ї механізованої бригади ЗС України. Про це 1 грудня військовий журналіст Юрій Бутусов повідомив у Facebook.

За його інформацією, взвод російської піхоти намагався закріпитись на околиці Бахмута, але дрон 93-ї бригади з тепловізором помітив противника. Далі почали працювати «Боги війни» — спочатку гаубиця калібру 155 мм точно уразила бліндаж, й противник був змушений покинути укриття, а потім до знищення загарбників долучився міномет калібру 120 мм.

Все це завдяки роботі аеророзвідки 93-ї бригади, яка зняла це унікальне відео. Зараз мій фонд збирає кошти на новий дрон з тепловізором для аеророзвідників, — зазначив Бутусов.

Нагадаємо, десантники з протитанкового підрозділу 79 окремої десантно-штурмової бригади на Донбасі уполювали два російські танки. Знищення ворожої техніки вони записали на відео