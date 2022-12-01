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Протитанкісти знищили танк, влаштувавши засідку біля підбитого ними раніше танку противника
Десантники знищили російський танк у засідці біля підбитої раніше техніки ворога (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n177350-desantnyky-znyschyly-rosiyskyy-tank-u-zasidci-bilya-pidbytoyi-ranishe-tehniky-voroga-video.htmlРакурс
Десантники з протитанкового підрозділу 79 окремої десантно-штурмової бригади продовжують успішно полювати на Донбасі за ворожою технікою.
Днями вони серйозно пошкодили танк противника. Його екіпаж змушений був покинути бойову машину. Десантники розуміли, що росіяни захочуть евакуювати підбиту, але не знищену техніку, аби відновити її. Командування ухвалило рішення влаштували поблизу підбитого танка засідку.
Кмітливість десантників було винагороджено: невдовзі на місце події, для проведення евакуації, приїхав ще один танк.
Далі у справу вступили фахівці з протитанкового підрозділу. Вони навели протитанкову керовану ракету і поцілили у ворожу бойову машину, знищивши її.
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