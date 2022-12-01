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Десантники уничтожили российский танк в засаде возле подбитой ранее техники врага
Десантники уничтожили российский танк в засаде возле подбитой ранее техники врага (ВИДЕО)https://racurs.ua/n177350-desantniki-unichtojili-rossiyskiy-tank-v-zasade-vozle-podbitoy-ranee-tehniki-vraga-video.htmlРакурс
Десантники з протитанкового підрозділу 79 окремої десантно-штурмової бригади продовжують успішно полювати на Донбасі за ворожою технікою.
Днями вони серйозно пошкодили танк противника. Його екіпаж змушений був покинути бойову машину. Десантники розуміли, що росіяни захочуть евакуювати підбиту, але не знищену техніку, аби відновити її. Командування ухвалило рішення влаштували поблизу підбитого танка засідку.
Кмітливість десантників було винагороджено: невдовзі на місце події, для проведення евакуації, приїхав ще один танк.
Далі у справу вступили фахівці з протитанкового підрозділу. Вони навели протитанкову керовану ракету і поцілили у ворожу бойову машину, знищивши її.
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