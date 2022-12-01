Військові розповіли про бойову роботу РСЗВ «Буревій»

https://racurs.ua/ua/n177349-viyskovi-rozpovily-pro-boyovu-robotu-ukrayinskoyi-modernizaciyi-radyanskoyi-rszv-uragan.html

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Військові розповіли про бойову роботу «Буревія» — української модернізації радянської РСЗВ «Ураган». Артилеристи ЗСУ використовують 220-мм реактивну систему залпового вогню «Буревій» для ураження російських окупантів.

«Армія інформ» повідомила, що РСЗВ завдала вогневого ураження по розвіданих цілях ворога на окупованій Луганщині.

Екіпаж бойової машини, який завдавав вогневого ураження по розвіданих цілях ворога на окупованій Луганщині, розповів АрміяInform, що машина значно комфортніша, тепліша та краще броньована у порівнянні зі своїм радянським попередником РСЗВ «Ураган».

Командир бойової машини «Буревій» Дмитро розповів, що наразі він спостерігає високу активність на фронті — «щодня виходи, прильоти».

Але мені не страшно. Я тут заради своєї родини. Результатами своєї роботи задоволений — не завжди вдається дізнатися всі подробиці, але є декілька прикладів, якими ми пишаємося — це ураження місць зосередження великої кількості військ противника, — розповідає військовий.

РСЗВ «Буревій» прийнята на озброєння ЗСУ у 2022 році. Це українська модернізація радянської реактивної системи залпового вогню «Ураган» калібру 220 мм.

Це нова машина — шасі 8×8 на базі Tatra. Пускова установка — від БМ-27 «Ураган». У порівняння зі старим шасі нова база краще долає бездоріжжя. Окрім цього, «Буревій» є більш точним, оскільки має додаткові аутригери — чотири опори, які роблять машину стійкішою під час стрільби, — говорить Дмитро.

Ця РСЗВ оснащена цифровою системою управління вогнем, включно із системою обміну інформацією на полі бою.

Машина значно комфортніша, тепліша, кабіна повністю герметизована та броньована.

«Буревій» стріляє усією номенклатурою реактивних боєприпасів до радянської РСЗВ БМ-27 «Ураган» калібру 220 мм з максимальною дальністю ураження до 35 км.

Самохідна пускова установка реактивної системи оснащена цифровою системою управління вогнем включно із системою обміну інформацією на полі бою.

Шасі Tatra T815−7 мають колісну формулу 8×8. Вони були доопрацьовані відповідно до вимог Збройних сил України. Їх сформували у Центральному НДІ озброєння та військової техніки ЗСУ.