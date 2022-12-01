Россияне начали отвод войск из Запорожской области - Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n177374-rossiyane-nachali-otvod-voysk-iz-zaporojskoy-oblasti-genshtab-vsu.html

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Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни почали відведення військ із Запорізької області.

За наявною інформацією, російські окупаційні війська відводять окремі підрозділи та готують до евакуації особовий склад окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово окупованої території Запорізької області, — йдеться в черговому оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України 1 грудня.

Українські військові повідомили про такі ознаки евакуації та відведення військ рф:

з населеного пункту Михайлівка виїхали підрозділи Росії, що базувалися у місцевому відділенні поліції та одному з навчальних закладів;

у населених пунктах Пологи та Інженерне росіяни виїжджають із будинків, де їх розквартували, вивозять викрадене майно;

у населеному пункті Бурчак окупаційна влада проводить перепис для так званої «добровільної евакуації населення».

Генштаб також повідомляє про вдалі дії українських військ на Запорізькому напрямку, зокрема, про обстріл місць концентрації живої сили росіян у населених пунктах Мирне, Токмак, Інженерне, Пологи, Ясне та Кінські Розбрати.

Крім того, російські окупанти переводять шпиталь із Пологів Запорізької області в Маріуполь. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.