СБУ посетила объекты УПЦ МП в трех областях. Фото: СБ Украины

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Співробітники Служби безпеки України на світанку 2 грудня завітали до осередків Української православної церкви Московського патріархату в трьох областях.

Оперативники спецслужби проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на об'єктах УПЦ МП у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях. Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією. Про це повідомили в прес-центрі СБ України.

Правоохоронці завітали до Свято-Миколаївський чоловічий монастир Хустської єпархії на Закарпатті, Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря в Житомирі, Скиту Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря в Житомирському районі, Скиту Іверської ікони Божої Матері Чоповичського Афонського ікони Божої Матері жіночого ставропігійного монастиря в Житомирському районі.

Також заходи проводять на Рівненщині — Рівненсько-Острозькій єпархії, Городоцькому жіночому монастирі, Свято-Георгіївському подвір’ї, Храмі всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенському храмі, Свято-Успенському храмі.

Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад в якості осередку «русского міра» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів, — пояснили в спецслужбі.

Зазначається, що шукають осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу. Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

Нагадаємо, 1 грудня Служба безпеки України повідомила священнику Києво-Печерської Лаври про підозру, який разом із спільниками брали участь у богослужінні, під час якого вихваляли «рускій мір».