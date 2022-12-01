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Ракурс
СБУ повідомила священнику Лаври про підозру. Фото: СБ України

СБУ повідомила священнику Лаври про підозру за прославляння «руского міра»

1 гру 2022, 17:49
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Служба безпеки України повідомила священнику Лаври про підозру.





У ході досудових дій правоохоронці встановили, що один зі священнослужителів та його спільників брали участь у богослужінні у Києво-Печерській Лаврі, під час якого вихваляли «рускій мір». Про це 1 грудня повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що ці представники УПЦ Московського патріархату підозрюються у вчиненні правопорушень за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюють слідчі спецслужби за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

СБУ повідомила священнику Лаври про підозру. Фото: СБ України

СБУ повідомила священнику Лаври про підозру. Фото: СБ України

СБУ повідомила священнику Лаври про підозру. Фото: СБ України

СБУ повідомила священнику Лаври про підозру. Фото: СБ України

Нагадаємо, у листопаді співробітники СБУ та Нацполіції провели обшуки на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ МП й знайшли літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність.

Джерело: Ракурс


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