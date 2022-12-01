СБУ повідомила священнику Лаври про підозру. Фото: СБ України

https://racurs.ua/ua/n177364-sbu-povidomyla-svyaschennyku-lavry-pro-pidozru-za-proslavlyannya-ruskogo-mira.html

Ракурс

Служба безпеки України повідомила священнику Лаври про підозру.

У ході досудових дій правоохоронці встановили, що один зі священнослужителів та його спільників брали участь у богослужінні у Києво-Печерській Лаврі, під час якого вихваляли «рускій мір». Про це 1 грудня повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що ці представники УПЦ Московського патріархату підозрюються у вчиненні правопорушень за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюють слідчі спецслужби за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, у листопаді співробітники СБУ та Нацполіції провели обшуки на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ МП й знайшли літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність.