Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сверхзвуковой истребитель МиГ-31 разбился в рф. Фото:

Истребитель Миг-31 разбился в россии — он мог быть носителем «Кинжалов»

2 дек 2022, 11:17
999

Винищувач МіГ-31 повітряно-космічних сил російської федерації розбився на території країни-агресора.





Літак-перехоплювач МіГ-31 зазнав аварії в Приморському краї відразу після вильоту з авіабази. Екіпаж винищувача встиг катапультуватися. Повітряна машина впала у лісовому масиві неподалік населеного пункту Олексіївка. Стан російських пілотів нині з’ясовується. Про це 2 грудня повідомляють російські ЗМІ.

Російський літак МіГ-31 може бути носієм гіперзвукових ракет «Кинджал».

Як відомо, що це втретє за останній час у росії розбиваються бойові літаки. Так, 17 жовтня на багатоповерховий житловий будинок у Єйську впав винищувач-бомбардувальник Су-34, внаслідок чого загинули 15 людей. А 23 жовтня в Іркутську на дерев’яний житловий будинок впав винищувач Су-30, тоді загинули обидва російських пілоти.

Нагадаємо, три надзвукові винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К вкс рф дислокувалися на білоруському аеродромі в Мачулищах з 16 жовтня. Неодноразово вони підіймалися у повітря, через це по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Вчора, 1 грудня, російські літаки відлетіли з білорусі та попрямували на аеродром «Саваслейка», що у нижньогородській області росії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров