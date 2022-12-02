Сверхзвуковой истребитель МиГ-31 разбился в рф. Фото:

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Винищувач МіГ-31 повітряно-космічних сил російської федерації розбився на території країни-агресора.

Літак-перехоплювач МіГ-31 зазнав аварії в Приморському краї відразу після вильоту з авіабази. Екіпаж винищувача встиг катапультуватися. Повітряна машина впала у лісовому масиві неподалік населеного пункту Олексіївка. Стан російських пілотів нині з’ясовується. Про це 2 грудня повідомляють російські ЗМІ.

Російський літак МіГ-31 може бути носієм гіперзвукових ракет «Кинджал».

Як відомо, що це втретє за останній час у росії розбиваються бойові літаки. Так, 17 жовтня на багатоповерховий житловий будинок у Єйську впав винищувач-бомбардувальник Су-34, внаслідок чого загинули 15 людей. А 23 жовтня в Іркутську на дерев’яний житловий будинок впав винищувач Су-30, тоді загинули обидва російських пілоти.

Нагадаємо, три надзвукові винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К вкс рф дислокувалися на білоруському аеродромі в Мачулищах з 16 жовтня. Неодноразово вони підіймалися у повітря, через це по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Вчора, 1 грудня, російські літаки відлетіли з білорусі та попрямували на аеродром «Саваслейка», що у нижньогородській області росії.