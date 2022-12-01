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Ракурс
Носії «Кинджалів» вилетіли з білорусі в рф. Фото: defence-ua.com

Літаки-носії «Кинджалів» вилетіли з білорусі в росію — Гаюн

1 гру 2022, 16:20
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Винищувачі МіГ-31К вкс російської федерації, які можуть бути носіями гіперзвукових ракет «Кинжал», відлетіли з білорусі.





Всі три надзвукові винищувачі-перехоплювачі, які дислокувалися на аеродромі в Мачулищах з 16 жовтня попрямували в росію. У четвер, 1 грудня, літаки з реєстраційними номерами RF-92462, RF-92339 і RF-92333 підіймалися в повітря. Через це в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Про це моніторингова група «Бєларускі Гаюн» повідомила у Telegram.

Зазначається, що ворожі літаки полетіли на аеродром «Саваслейка», що у нижньогородській області. Там знаходиться філія 4-го державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань міноборони рф.

Нагадаємо, у листопаді моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляла, що російська армія почала вивозити зенітні ракети до ЗРК-300 та ЗРК-400 з території білорусі й переправляти їх на Донбас.

Джерело: Ракурс


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