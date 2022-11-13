рф переправляє ракети С-300 з білорусі на Донбас. Фото: Анадолу

https://racurs.ua/ua/n176768-rf-perepravlyaie-rakety-s-300-z-bilorusi-na-donbas-belaruski-gaun-karta.html

Ракурс

Російська армія почала вивозити деякі ракети з території білорусі й переправляти їх на Донбас.

За останні два дні на аеродром в Мачулищі почали прибувати російські вантажні літаки Іл-76. Ці повітряні машини прибували з росії вісім разів упродовж 11 та 12 листопада. Літаками, ймовірно, з білоруської території вивозили ракети до зенітних комплексів С-300 та С-400. Про це 13 листопада повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що 11 листопада літаки пробули на аеродромі 3,5−4,5 години, що досить довго для розвантаження. А 12 листопада літаки стояли взагалі 5,5−6,5 години.

Розслідувані вважають, що є кілька причин прильотів російських літаків. Перший — окупанти заводять нові ракети чи амуніцію до білорусі. Другий — росіяни вивозять ракети з білорусі. Третя версія передбачає одночасне завезення і вивезення різних типів озброєння.

Моніторингова група припускає, що рф саме вивозить ракети з білорусі, бо літаки тривалий час були на летовищі, а ще 9 та 10- листопада в Мачулищах зафіксували 16 тралів із контейнерами для ракет під ЗРК С-300/400 (по 4 ракетні контейнери на кожному). Загалом було щонайменше 64 ракети.

А жодних підтверджень по першій чи третій версії зараз немає. Крім того, не зафіксовано вивезення ракет або чогось іншого з території аеродрому, після можливого розвантаження з Іл-76.

«Беларускі Гаюн» пише, якщо їхнє припущення підтвердиться, то йде мова про перевезення ракет до ростовської області рф. Таким чином загарбники постачають ракетами свої угруповання на Луганському і Донецькому напрямках.

Нагадаємо, 1 листопада британське Міністерство оборони заявило, що росія могла перекинути гіперзвукові ракети «Кинджал» до білорусі. На білоруському аеродромі «Мачулищи» зафіксували припарковані два винищувачі МіГ-31К, які здатні нести «Кинджали». Біля літаків зберігався контейнер, який, ймовірно, пов’язаний з цими балістичними снарядами.