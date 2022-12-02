СБУ опубликовала эксклюзивное видео по обмену пленными. Фото: СБУ

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Ексклюзивне відео обміну полоненими, який відбувся 1 грудня, показала Служба безпеки України.

Додому вчора повернулися 50 військових. З полону вдалося звільнити військовослужбовців Збройних сил України, територіальної оборони, Військово-морських сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Про це 2 грудня повідомили в прес-центрі СБУ.

У спецслужбі зазначили, що українській стороні вдалося повернути додому чотирьох офіцерів, 46 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Зокрема, були звільнені 14 оборонців Маріуполя, в тому числі восьмеро захисників заводу «Азовсталь».

Більшість із визволених бійців мають поранення і травми. Деякі них — з ампутованими кінцівками або не мають можливості рухатися. Цим героям необхідно пройти медичні обстеження, лікування та реабілітацію.

Нагадаємо, 1 відбувся новий обмін полоненими між Україною та російською федерацією. Додому повернулися 50 українських військових. Серед них були оборонці Маріуполя, поранені бійці та полонені, яких окупанти тримали в Оленівці.