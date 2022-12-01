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Ракурс
З полону додому вдалося повернути 50 українців. Фото: Андрій Єрмак

Півсотні українських військових повернулися з російського полону (ФОТО)

1 гру 2022, 16:50
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Новий обмін полоненими відбувся між Україною та російською федерацією у четвер, 1 грудня.





Додому повернулися 50 українських військових. Серед них є оборонці Маріуполя та заводу «Азовсталь», полонених, яких окупанти тримали в Оленівці. Також серед звільнених — поранені у боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках. Про це очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Це велика робота, яка продовжується щодня. Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Всі будуть вдома, — зазначив він.

З полону додому вдалося повернути 50 українців. Фото: Андрій Єрмак

З полону додому вдалося повернути 50 українців. Фото: Андрій Єрмак

З полону додому вдалося повернути 50 українців. Фото: Андрій Єрмак

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що затриманих служителів Російської православної церкви в Україні можуть обміняти на полонених українців.

Джерело: Ракурс


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