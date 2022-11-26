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З російського полону звільнили ще 12 українців, фото: Андрій Єрмак
Захисники Маріуполя, ЧАЕС та Зміїного — з полону звільнили ще 12 українців (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n177190-zahysnyky-mariupolya-chaes-ta-zmiyinogo-z-polonu-zvilnyly-sche-12-ukrayinciv-foto.htmlРакурс
З російського полону в результаті чергового обміну звільнили ще 12 осіб.
Про це сьогодні, 26 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
Зазначається, що серед звільнених:
- чотири бійці ВМС;
- двоє нацгвардійців;
- двоє прикордонників;
- один боєць тероборони;
- троє цивільних — подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти.
Серед звільнених військових — двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів.
Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний, — наголошує Єрмак.
За його словами, за останній тиждень вдалося повернути 98 українців.
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